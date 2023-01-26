Из Петрограда в Ленинград: почему город три раза менял название?

99 лет назад Северная столица в очередной раз сменила название: 26 января 1924 года Петроград стал Ленинградом. За 320 лет своего существования Санкт-Петербург три раза менял название, а также являлся столицей трёх государств: с 1712 по 1721 — Российского государства, с 1721 по 1728 и с 1730 по 1914 — Российской Империи и с 1917 по 1918 — РСФСР и перенёс аналогичное число революций: русская революция 1905 года (с января 1905 по июнь 1907 года), Февральская революция 1917 года с отречением от престола Николая II и Великая Октябрьская революция 1917 года с установлением советской власти. Рассказываем, почему несколько раз менялось имя всемирно известного города-героя.
Основание города и его первые названия
Город на Неве основал Пётр I в 1703 году. История его начинается со строительства крепости Санкт-Петербург, ныне Петропавловской крепости, на отвоеванных шведских землях — Ингерманландии. Название сооружение перекочевало на новый населенный пункт, но не сразу. В книге «Историческая России» Евгения Анисимова упоминается, что с 1703 по 1705 года крепость, а вместе с ней и строящийся город, называли Петрополь. Википедия приводит перечисления с названием Питерполь и S. Петрополис.
Само наименование было присвоено городу последним российским царем в честь святого апостола Петра. Правильное изначальное звучание — Санкт-Питербурх было заимствовано из голландского языка, так как Пётр I с августа 1697 года по май 1698 жил и учился в Нидерландах. Современное произношение официального названия — Санкт-Петербург — появилось только в 1720 году. Простые люди привыкали к новому названию долго. Поэтому в тот же год в ход пустили и народное сокращение «Питер-град» или другие варианты упрощения. Член Правления Союза краеведов Петербурга Алексей Ерофеев отмечал, что сам Пётр I говорил Питер или Петербург без приставки «Санкт».
Как Санкт-Петербург стал Петроградом?
Начало Первой мировой войны в 1914 году принесло в Россию, в том числе и в Петербург, патриотические и антинемецкие настроения. Люди стремились избавиться от влияния Запада. Европейское название города вызывало негативный отклик у народа. Это вылилось в масштабную акцию компании против немцев с переименованием города. 31 августа 1914 года Николай II объявил о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград.
По словам доктора исторических наук Юрия Жукова, именно тогда город сокращенно начали называть «Питер». Он также пояснил, что хоть название «Петроград» и просуществовало всего 10 лет, в разговорной речи простые люди продолжали говорить Питер, а жители города величать себя питерцами.
Из Петрограда в Ленинград
После смерти Ленина 21 января 1924 года, город был переименован через пять дней, 26 января, в Ленинград. Это было сделано в целях почтения памяти вождя. Жуков считает действие логичным и оправданным. История города хранит не только его возникновение под эгидой Петра I, но события, происходящие в стране. Новое наименование раскрыло влияние одного населенного пункта на огромную территорию всего государства. Именно на Ленинград пришелся трагический удар в период ВОВ. Название города-героя знают по всему миру. Его до сих пор ценят жители сегодняшней Северной столицы. На Площади Восстания по сей день есть надпись «Город герой — Ленинград». Соответствующее название с 1927 года по нынешний день носит и Ленинградская область.
Возвращение к истокам
Споры о возвращении первоначального названия вспыхивали с 1989 года. Многие гражданские движения хотели вытеснить коммунистический режим. Участники «Русского знамени», к примеру, считали название города в честь вождя партийным фетишем. Для возвращения первого имени собирали подписи и устраивали пикеты. Так как тема была животрепещущей, то активно поддерживалась в СМИ. Оппоненты-коммунисты, пытаясь сохранить имеющееся название, говорили, что именно с Ленинградом связаны важнейшие событий времен Великой Отечественной войны. Часть местного населения города верила, что в первичном наименовании города кроется проклятье, поэтому его не стоит возвращать.
Пик споров разразился весной 1991 года. В РСФСР шли референдумы о возвращении населенным пунктам их исторических названий. Депутаты решили провести опрос среди ленинградцев. Он звучал так: «Желаете ли вы возвращения нашему городу его первоначального названия — Санкт-Петербург?». Ответов было всего два: «Да» или «Нет. Перед запуском опроса обсуждения разгорелись пуще прежнего. Появились новые предложения по наименованию города. Писатель Александр Солженицын предлагал обозначить его Свято-Петроград, так как Пётр I дал имя городу в честь апостола Петра. Также выдвигались варианты: Невоград, Еленинград и Ленинград Петроградович Петербург. Проведенный в июне опрос сыграл ключевую роль в решении. По результатам голосования за переименование города выступили 54% жителя и 42% респондентов выразили противоположное мнение. Явка составила 64%.
Через три месяца, 6 сентября 1991 года, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР городу было возвращено его историческое название — Санкт-Петербург. После официального урегулирования в городе прошли крупные митинги с самодельными плакатами «Мы не Петербург, мы город-герой Ленинград».
В 2014 году лидером КПРФ Геннадием Зюгановым поднимался вопрос о возвращении Северной столице названия города-героя. Его инициативу поддержали «Коммунисты России», но замысел не был претворен в жизнь.