Из Петрограда в Ленинград: почему город три раза менял название?

99 лет назад Северная столица в очередной раз сменила название: 26 января 1924 года Петроград стал Ленинградом. За 320 лет своего существования Санкт-Петербург три раза менял название, а также являлся столицей трёх государств: с 1712 по 1721 — Российского государства, с 1721 по 1728 и с 1730 по 1914 — Российской Империи и с 1917 по 1918 — РСФСР и перенёс аналогичное число революций: русская революция 1905 года (с января 1905 по июнь 1907 года), Февральская революция 1917 года с отречением от престола Николая II и Великая Октябрьская революция 1917 года с установлением советской власти. Рассказываем, почему несколько раз менялось имя всемирно известного города-героя.

Основание города и его первые названия

Город на Неве основал Пётр I в 1703 году. История его начинается со строительства крепости Санкт-Петербург, ныне Петропавловской крепости, на отвоеванных шведских землях — Ингерманландии. Название сооружение перекочевало на новый населенный пункт, но не сразу. В книге «Историческая России» Евгения Анисимова упоминается, что с 1703 по 1705 года крепость, а вместе с ней и строящийся город, называли Петрополь. Википедия приводит перечисления с названием Питерполь и S. Петрополис.

Само наименование было присвоено городу последним российским царем в честь святого апостола Петра. Правильное изначальное звучание — Санкт-Питербурх было заимствовано из голландского языка, так как Пётр I с августа 1697 года по май 1698 жил и учился в Нидерландах. Современное произношение официального названия — Санкт-Петербург — появилось только в 1720 году. Простые люди привыкали к новому названию долго. Поэтому в тот же год в ход пустили и народное сокращение «Питер-град» или другие варианты упрощения. Член Правления Союза краеведов Петербурга Алексей Ерофеев отмечал, что сам Пётр I говорил Питер или Петербург без приставки «Санкт».

Как Санкт-Петербург стал Петроградом?

Начало Первой мировой войны в 1914 году принесло в Россию, в том числе и в Петербург, патриотические и антинемецкие настроения. Люди стремились избавиться от влияния Запада. Европейское название города вызывало негативный отклик у народа. Это вылилось в масштабную акцию компании против немцев с переименованием города. 31 августа 1914 года Николай II объявил о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград.

«Мы легли спать в Петербурге, а проснулись в Петрограде!.. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком… Ура, господа!..», — гласил экстренный выпуск «Биржевых новостей» на следующий день после переименования города.

По словам доктора исторических наук Юрия Жукова, именно тогда город сокращенно начали называть «Питер». Он также пояснил, что хоть название «Петроград» и просуществовало всего 10 лет, в разговорной речи простые люди продолжали говорить Питер, а жители города величать себя питерцами.

Из Петрограда в Ленинград

После смерти Ленина 21 января 1924 года, город был переименован через пять дней, 26 января, в Ленинград. Это было сделано в целях почтения памяти вождя. Жуков считает действие логичным и оправданным. История города хранит не только его возникновение под эгидой Петра I, но события, происходящие в стране. Новое наименование раскрыло влияние одного населенного пункта на огромную территорию всего государства. Именно на Ленинград пришелся трагический удар в период ВОВ. Название города-героя знают по всему миру. Его до сих пор ценят жители сегодняшней Северной столицы. На Площади Восстания по сей день есть надпись «Город герой — Ленинград». Соответствующее название с 1927 года по нынешний день носит и Ленинградская область.

Возвращение к истокам

Споры о возвращении первоначального названия вспыхивали с 1989 года. Многие гражданские движения хотели вытеснить коммунистический режим. Участники «Русского знамени», к примеру, считали название города в честь вождя партийным фетишем. Для возвращения первого имени собирали подписи и устраивали пикеты. Так как тема была животрепещущей, то активно поддерживалась в СМИ. Оппоненты-коммунисты, пытаясь сохранить имеющееся название, говорили, что именно с Ленинградом связаны важнейшие событий времен Великой Отечественной войны. Часть местного населения города верила, что в первичном наименовании города кроется проклятье, поэтому его не стоит возвращать.

Пик споров разразился весной 1991 года. В РСФСР шли референдумы о возвращении населенным пунктам их исторических названий. Депутаты решили провести опрос среди ленинградцев. Он звучал так: «Желаете ли вы возвращения нашему городу его первоначального названия — Санкт-Петербург?». Ответов было всего два: «Да» или «Нет. Перед запуском опроса обсуждения разгорелись пуще прежнего. Появились новые предложения по наименованию города. Писатель Александр Солженицын предлагал обозначить его Свято-Петроград, так как Пётр I дал имя городу в честь апостола Петра. Также выдвигались варианты: Невоград, Еленинград и Ленинград Петроградович Петербург. Проведенный в июне опрос сыграл ключевую роль в решении. По результатам голосования за переименование города выступили 54% жителя и 42% респондентов выразили противоположное мнение. Явка составила 64%.

Через три месяца, 6 сентября 1991 года, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР городу было возвращено его историческое название — Санкт-Петербург. После официального урегулирования в городе прошли крупные митинги с самодельными плакатами «Мы не Петербург, мы город-герой Ленинград».

В 2014 году лидером КПРФ Геннадием Зюгановым поднимался вопрос о возвращении Северной столице названия города-героя. Его инициативу поддержали «Коммунисты России», но замысел не был претворен в жизнь.