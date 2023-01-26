Песков: смена статуса спецоперации не стоит на повестке дня в Кремле

Вопрос об изменении статуса специальной военной операции на повестке дня не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас на повестке дня нет такой темы», — заявил Песков, комментируя идею изменить статус спецоперации после решения Запада о поставках танков Украине.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил изменить статус российской спецоперации в связи с решением США и Германии поставить танки ВСУ.