Песков: смена статуса спецоперации не стоит на повестке дня в Кремле

Автор: Гузель Галимова
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Вопрос об изменении статуса специальной военной операции на повестке дня не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас на повестке дня нет такой темы», — заявил Песков, комментируя идею изменить статус спецоперации после решения Запада о поставках танков Украине.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил изменить статус российской спецоперации в связи с решением США и Германии поставить танки ВСУ.

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25.01.2023 88
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