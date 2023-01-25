Германия согласилась поставить Украине танки Leopard

Кабмин ФРГ подтвердил намерение направить Украине 14 танков Leopard 2А6 из собственных запасов. Кроме того, Германия выдаст другим странам разрешения на реэкспорт, заявил представитель правительства Штеффен Хебештрайт.
Соответствующее решение стало результатом «интенсивных консультаций» между Германией и «ближайшими европейскими и международными партнерами».
Штеффен Хебестрайт подчеркнул, что «установлена цель быстро сформировать для Украины два танковых батальона Leopard 2А6». Для этого Германия на первом этапе предоставит роту, в составе которой будет 14 танков из запасов Бундесвера. Остальные европейские партнеры со своей стороны передадут танки этого типа. Более того, в Германии начнется обучение украинских экипажей. Об этом пишет ТАСС.
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07.01.2023 3404