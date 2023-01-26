В Ленобласти прошли проверки автобусов и такси. Специалисты осмотрели более 280 автобусов и такси.

На спецстоянку отправили 17 транспортных средств. Среди наиболее часто встречающихся нарушений — отсутствие специального разрешения для перевозки пассажиров и непередача сведений в систему Глонасс. Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту.

Проверки прошли в Кировском, Тосненском, Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах. Особое внимание специалисты уделили густонаселенным городам — Янино, Кудрово и Мурино.