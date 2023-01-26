Водитель Bentley удрал от полиции во время оформления протокола за пьяное вождение

Днем 26 января на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти произошел необычный случай. Водитель Bentley перехитрил сотрудников ГИБДД, которые остановили его, и ушел от погони.

Инцидент произошел около полудня на 160-м километре трассы «Скандинавия» под Выборгом. Сотрудники ГИБДД остановили водителя Bentley для проверки документов. По предварительной информации, автомобилист был нетрезв. Его пригласили в служебную машину и начали оформлять протокол, нашли понятых.

В какой-то момент водитель Bentley попросился выйти на улицу, чтобы подышать. Документы были при нем. И, долго не думая, он сел в свой автомобиль и умчал в сторону Выборга.

За ним бросились в погоню, но безуспешно. Беглеца и автомобиль разыскивают.