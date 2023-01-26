Врач рассказал, что делать с «ушками» на боках и другими раздражающими «выпуклостями» на теле.

Вероятно, многие замечали, что после 40-45 лет любое отклонение от диеты дает о себе знать и выливается в лишние килограммы, согнать которые не так-то просто. О способах борьбы с таким явлением поведала врач-эндокринолог Мария Елесина в беседе с «Доктор Питер».

По словам медика, можно прибегнуть к традиционным способам похудения в виде строгих диет, физнагрузок и обертываний, но все это принесет результата, если есть проблемы с гормонами — именно они в большей степени отвечают за процессы метаболизма. Поэтому особое внимание следует уделить, в частности, здоровью поджелудочной железы.