Льготные дни установили в Петербургском Эрмитаже для пенсионеров

Каждый четверг будет доступно бесплатное посещение.

Пенсионеры России и государств ЕАЭС смогут бесплатно посещать Эрмитаж каждый четверг — сообщает портал 78.ru. Новые правила вступили в силу с 26 января.

По четвергам вход для пенсионеров бесплатный, а в другие дни недели будет действовать льготная цена на входные билеты в Главный музейный комплекс — 300 рублей.

Также предусмотрено бесплатное посещение Главного штаба и Музея Императорского фарфорового завода без экскурсии.

Финансирование льгот осуществляется не из государственного бюджета, а за счёт доходов музея.

Ранее стало известно, что в Петербургском Эрмитаже проходит выставка часов и музыкальных механизмов.