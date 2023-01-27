Нетрезвый мужчина снял штаны, защищая жену от «трансвестита» во время полета в Петербург

По информации ivbg.ru, на борту рейса из Дубая в Санкт-Петербург произошла внештатная ситуация. Нетрезвый мужчина приревновал свою жену к соседу, который, как ему почему-то показалось, является трансвеститом. И предложил уединиться, спустив штаны.

Пара поссорилась, поэтому женщина пересела на свободное место рядом с незнакомцем. Муж решил, что супругу пытается совратить некий «трансвестит». Снял штаны и, крича на весь самолет, призвал с ним уединиться.

Такой поступок не оценил экипаж самолета. Дебошира обезвредили и по прилету передали сотрудникам полиции. Уголовное дело возбуждать не стали. Буйный пассажир оштрафован на 500 рублей.