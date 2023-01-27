С обочин дорог в Ленобласти убрали почти 9 тысяч щитов с незаконной рекламой

В Ленобласти с обочин дорог за 2022 год убрали 8 772 щита с незаконной рекламой.

Зимой чаще всего размещали объявления про доставку дров, покупку лома, выкуп битых машин и поддонов. Весной было много предложений построить баню, гараж, провести водопровод, вывезти мусор.

Летом появляются рекламные щиты о продаже щебня, бетона, строительных материалов, навоза, молока, яиц и творога. Осень — сезон для объявлений о доставке картошки, рассказали в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству.

Незаконная реклама на обочинах дорог в Ленобласти появляется круглый год. Со всеми этими объявлениями приходится бороться дорожникам.