Грузинские банки стали блокировать счета россиян без объяснения причин

Автор: Анастасия Щербакова
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При этом счета не участвовали в сомнительных банковских операциях.

Как пишет Телеграм-редакция «Банки, деньги, два офшора», грузинский банк Liberty закрыл счета нескольким россиянам. В каждом из случаев счета были заблокированы без объяснений причин.

Ранее с подобным сталкивались и держатели счетов в другом банке Грузии — Вank of Georgia.

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16.01.2023 206
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