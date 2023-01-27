Грузинские банки стали блокировать счета россиян без объяснения причин

При этом счета не участвовали в сомнительных банковских операциях.

Как пишет Телеграм-редакция «Банки, деньги, два офшора», грузинский банк Liberty закрыл счета нескольким россиянам. В каждом из случаев счета были заблокированы без объяснений причин.

Ранее с подобным сталкивались и держатели счетов в другом банке Грузии — Вank of Georgia.