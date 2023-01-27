Грузинские банки стали блокировать счета россиян без объяснения причин

При этом счета не участвовали в сомнительных банковских операциях.
Как пишет Телеграм-редакция «Банки, деньги, два офшора», грузинский банк Liberty закрыл счета нескольким россиянам. В каждом из случаев счета были заблокированы без объяснений причин.
Ранее с подобным сталкивались и держатели счетов в другом банке Грузии — Вank of Georgia.
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16.01.2023 206