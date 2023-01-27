В Петербурге вспыхнула кабина башенного крана (фото)

Автор: Анастасия Щербакова
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ЧП произошло на Парнасе. 

В Петербурге полыхала кабина башенного крана на Парнасе. Как отмечают очевидцы, крановщика в ней  на момент возгорания не было. Предварительно известно, что пожар мог произойти из-за замыкания электрики в кабине.

Кадрами с места ЧП делятся в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

В Петербурге вспыхнула кабина башенного крана (фото) пожар, Петербург, Парнас
В Петербурге вспыхнула кабина башенного крана (фото) пожар, Петербург, Парнас
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В Петербурге вспыхнула кабина башенного крана (фото) пожар, Петербург, Парнас
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