В Петербурге вспыхнула кабина башенного крана (фото)

ЧП произошло на Парнасе.

В Петербурге полыхала кабина башенного крана на Парнасе. Как отмечают очевидцы, крановщика в ней на момент возгорания не было. Предварительно известно, что пожар мог произойти из-за замыкания электрики в кабине.

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