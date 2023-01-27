В Петербурге вспыхнула кабина башенного крана (фото)

ЧП произошло на Парнасе.
В Петербурге полыхала кабина башенного крана на Парнасе. Как отмечают очевидцы, крановщика в ней на момент возгорания не было. Предварительно известно, что пожар мог произойти из-за замыкания электрики в кабине.
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