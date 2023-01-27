Вертолет спецотряда «Россия» повредил винт перед взлетом в аэропорту Внуково

Вертолет специального летного отряда «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства, получил повреждение в аэропорту Внуково.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт. Пассажиров в этот момент в кабине не было.

В результате аварии никто не пострадал, идет разбирательство.