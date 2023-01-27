Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР в России

Роскомнадзор заблокировал в России сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР) за распространение фейков.
«На основании Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на этих ресурсах «были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации».
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