Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР в России

Роскомнадзор заблокировал в России сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР) за распространение фейков.

«На основании Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на этих ресурсах «были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации».