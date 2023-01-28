Имущественный комплекс «Северная Венеция» будет продан на аукционе

Один из старейших винных заводов Ленинградской области уйдет с молотка.

В пятницу, 27 января, стало известно о продаже имущественного комплекса «Северная Венеция», который является одним из старейших винзаводов региона — сообщает neva.today.

В состав лота вошли земельный участок в поселке Новый Свет под Гатчиной, а также производственные корпусы и оборудование. Аукцион запланирован на 3 марта.

Несмотря на попытку расширения производства, доходы предприятия так и не выросли. Продать лот собираются уже во второй раз.

Ранее стало известно, что продукция комбината в Светогорске прошла сертификацию ISEGA.