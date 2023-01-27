На днях НПАО «Светогорский ЦБК» получило сертификат международного независимого института тестирования ISEGA для беленой химико-термомеханической массы (БХТММ).

Предприятие, расположенное в городе Светогорске Ленинградской области, является одним из системообразующих предприятий целлюлозной промышленности Российской Федерации и Ленинградской области. В списке её продукции не только офисная бумага, но и особый вид целлюлозы − химико-термомеханическая масса. Именно БХТММ прошла независимую экспертизу, в результате которой подтверждена безопасность и эффективность её использования при производстве бумаг и картона для упаковки пищевых продуктов.

Сертификат ISEGA – это подтверждение соответствия продукции международным нормам и требованиям в области безопасности пищевых продуктов. Иными словами, это знак соответствия международным стандартам пищевой промышленности, который всецело признается международными производителями пищевых продуктов. Как отметил директор НПАО «Светогорский ЦБК» Тимур Габидуллин, повышение конкурентоспособности производимой в России продукции является одним из приоритетов в работе предприятия.

Напомним, что в 2022 году Светогорский ЦБК отметил 135-летний юбилей.