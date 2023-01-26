Светогорский ЦБК подвел итоги юбилейного года в жизни предприятия

В 2022 году Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Ленинградской области, отметил юбилей – 135 лет успешной работы. За эти годы ЦБК прошел большой путь от небольшого предприятия к современному и высокотехнологичному промышленному производству. По сути, градообразующее предприятие, начало свою историю развития одновременно с городом Светогорском – в 1887 году.

На протяжении всего пути коллективом предприятия было реализовано множество передовых для конкретного этапа развития решений, направленных на повышение производительности и качества продукции, улучшение экологических показателей и реализации проектов по защите окружающей среды. Сегодня НПАО «Светогорский ЦБК» – системообразующее предприятие Российской Федерации и Ленинградской области, которое производит офисную бумагу под брендами SvetoCopy и Ballet, офсетную бумагу, картон для упаковки жидких пищевых продуктов, а также особый вид целлюлозы − химико-термомеханическую массу.

Ежегодно предприятие доказывает, что самое главное для любого дела – это сплоченный и профессиональный коллектив. Это квалифицированные кадры. В юбилейном году компания, несмотря на все сложности, обеспечила занятостью, вниманием и заработной платой своих сотрудников. А это более 1 700 человек. Забота о сотрудниках и их семьях лежит в традициях компании, поэтому в 2002 году на территории комбината в городе Светогорске, была построена и введена в работу медико-санитарная часть. Она также отметила свой 20-летний юбилей прошедшем году. Вот уже два десятка лет подряд отзывчивый персонал оказывает сотрудникам компании широкий спектр медицинских и профилактических услуг.

В целом, 2022 год был непростым для всего российского бизнеса. Предприятиям приходилось оперативно перестраивать свои цепочки поставок, искать новые рынки сбыта, находить взаимовыгодные форматы работы с поставщиками и деловыми партнерами. Так и для НПАО «Светогорский ЦБК» год поставил серьезные задачи. Например, весной целлюлозно-бумажная отрасль столкнулась с прекращением поставок химикатов для производства отбеливающих реагентов для целлюлозы, что существенно повлияло на выпуск компанией белых бумаг. Однако за короткий период времени было запущено производство полубеленой офисной бумаги, что позволило насытить рынок новой продукцией и поспособствовало бесперебойной деятельности деловых, государственных, учебных заведений и предприятий.

В 2022 году НПАО «Светогорский ЦБК» пришлось взглянуть на свои подходы к ведению бизнеса по-новому. Посмотреть иначе на регламенты и производственные циклы. Даже где-то переосмыслить свою работу. Всё это привело к выработке новых и подчас более эффективных решений, позволило реализовать действительно инновационные идеи и смелые решения.

Сегодня компания продолжает развитие программы по реализации социальных и благотворительных инициатив на территории Ленинградской области, направленных на поддержку детских и образовательных учреждений, объектов здравоохранения, культуры и спорта для местного сообщества. В своей деятельности НПАО «Светогорский ЦБК» продолжает следовать принципам устойчивого развития и ответственного лесопользования, а также разумного использования возобновляемых ресурсов. Этих же принципов, направленных на благо людей, компания будет придерживаться и в новом 2023 году.