Памятную акцию «Блокадный свет» устроили в Петропавловской крепости

Посетители увидели оружие 1940 годов, предметы военного быта и архивные фотографии.

Мероприятие состоялось в пятницу, 27 января, в честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В крепости прозвучали военные стихи и песни, работали фотозоны. Завершилась акция перформансом — участники встали так, чтобы изобразить форму разорванного кольца, с поднятыми вверх горящими фонарями — это символизировало 900 дней и ночей блокады Ленинграда.

Ранее стало известно, что Александр Дрозденко поздравил жителей региона с 79-й годовщиной освобождения Ленинграда от блокады.