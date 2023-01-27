Солиста Little Big Илью Прусикина* включили в список иноагентов

Его имя фигурировало в обновленном Минюстом РФ списке иностранных агентов.

Статус иноагентов также получили официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни Омбадыков*, поэтесса Дарья Серенко*, татарский правозащитник Рафис Кашапов* и журналист The Moscow Times Фидель Агумава*.

Родина солист Little Big Ильи Прусикина — город Сосновый Бор в Ленобласти.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.

Ранее стало известно, что cолист Little Big демонстративно прокатился на скейтборде в форме креста на Рождество.