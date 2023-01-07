Солист Little Big демонстративно прокатился на скейтборде в форме креста на Рождество

Реакция пользователей сети на выходку музыканта была закономерна.

Лидер музыкального коллектива Little Big Илья Прусикин выложил в соцсетях видео, на котором показывает, как отмечает Рождество. Опальный артист, бежавший в США, прокатился на скейтборде в форме креста.

Поступком музыканта оскорбились даже нерелигиозные россияне:

«Я не религиозный, но всему есть предел. Этот ролик — за гранью», «Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?», «Вы в своем уме? Как мне раньше нравилась ваша группа, творчество, но всему есть предел. Позорище».

Ранее Максим Галкин* произнес националистический украинский лозунг на концерте в Дубае.

*Признан иностранным агентом на территории России.