Памятник блокадному медику появился в Соляном переулке

Автором стал Владимир Бродарский.
В день 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Соляном переулке открыли памятник блокадному медику — сообщает neva.today.
Монумент реализовали по инициативе блокадницы Елены Тихомировой. Автором стал Владимир Бродарский, который также создал памятник блокадному учителю все в том же Соляном переулке.
Торжественная часть открытия завершилась возложением цветов. В мероприятии приняли участие депутаты, чиновники, молодежь.
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга
Ранее стало известно, что петербуржцы увидели салют в честь освобождения Ленинграда от блокады.