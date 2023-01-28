Ими поделились эксперты hh.ru, результаты исследования приводит «online47».

В первую очередь специалисты рекомендуют с осторожностью относиться к вакансиям с расплывчатыми обещаниями по зарплате (например, с «вилкой» от 10 до 200 тыс. рублей). Подозрение должны вызвать ненормированный график, излишне подробно расписанные требования к работнику и грубые ошибки в описании вакансии.

Также соискателям советуют обращать внимание на отзывы — зачастую из них можно узнать о многих «подводных камнях» организации.