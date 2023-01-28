Надежным способом защиты от вируса ведомство назвало прививки.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, заболеть гриппом дважды за один сезон вполне возможно из-за обилия разных штаммов.

«Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)», — сказала Пшеничная в интервью «РИА Новости».

По этой причине она видит смысл вакцинироваться даже тем, кто уже переболел гриппом.

Ранее стало известно, что в России резко выросло число заражений гриппом и ОРВИ.