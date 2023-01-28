В Ленинградской области за сутки COVID-19 подтвердился у 44 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 января.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+4), Кудрово (+5), Сертолово (+8).
- Выборгский район: п. Селезнево (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+1).
- Киришский район: Кириши (+5).
- Кировский район: Назия (+1).
- Ломоносовский район: д. Горбунки (+2), гп. Новоселье (+2).
- Лужский район: Луга (+5).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+6).
- Тосненский район: пгт. Форносово (+1).
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