44 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ленинградской области за сутки COVID-19 подтвердился у 44 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 января.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+4), Кудрово (+5), Сертолово (+8).
  • Выборгский район: п. Селезнево (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1).
  • Киришский район: Кириши (+5).
  • Кировский район: Назия (+1).
  • Ломоносовский район: д. Горбунки (+2), гп. Новоселье (+2).
  • Лужский район: Луга (+5).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+2).
  • Тихвинский район: Тихвин (+6).
  • Тосненский район: пгт. Форносово (+1).
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25.01.2023 241
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