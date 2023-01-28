В Ленинградской области за сутки COVID-19 подтвердился у 44 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 января.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+4), Кудрово (+5), Сертолово (+8).

Выборгский район: п. Селезнево (+1).

п. Селезнево Гатчинский район: Гатчина (+1) .

Киришский район: Кириши (+5).

Кировский район: Назия (+1).

Ломоносовский район: д. Горбунки (+2), гп. Новоселье (+2).

Лужский район: Луга (+5).

Подпорожский район: Подпорожье (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+6) .

Тосненский район: пгт. Форносово (+1).