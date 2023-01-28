Ежегодный театральный фестиваль «Радуга» собираются переименовать

Форум, посвященный театру существует с 2000-го года и является одним из самых престижных в стране.

Петербургский театральный фестиваль «Радуга» собираются переименовать. Теперь он будет называться Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева — сообщают Невские Новости.

Фестивальный форум начал свою работу в 2000-м году. Он является одним из самых престижных в России. Посвященные театру мероприятия проходят в Петербурге в период белых ночей.

Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет первый в России фестиваль театра для подростков.