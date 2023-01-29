Фото: астрономы обнаружили морду медведя на Марсе

Автор: Сергей Агутин
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Астрономы обнаружили на Марсе геологическое образование из двух кратеров и обрушившегося V-образного холма, визуально похожее на морду медведя.  

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Фото: independent.co.uk

Исследователи предполагают, что структура состоит из материала, сложенного над бывшим кратером вулканического или грязевого отложения.

Это не первый раз, когда на Марсе обнаруживают подобные геологические образования. Это называется «паттернальность» – тенденция находить осмысленные закономерности в бессмысленном шуме.

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27.01.2023 131
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