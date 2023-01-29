Фото: астрономы обнаружили морду медведя на Марсе

Астрономы обнаружили на Марсе геологическое образование из двух кратеров и обрушившегося V-образного холма, визуально похожее на морду медведя.

Исследователи предполагают, что структура состоит из материала, сложенного над бывшим кратером вулканического или грязевого отложения.

Это не первый раз, когда на Марсе обнаруживают подобные геологические образования. Это называется «паттернальность» – тенденция находить осмысленные закономерности в бессмысленном шуме.