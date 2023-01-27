Создан робот, который может менять свою форму и превращаться в жидкость

Миниатюрный робот, сделанный из смеси металла и микроскопических магнитных частиц, может менять свою форму, превращаться в жидкость и возвращаясь в твердое состояние.

Технологию разработали ученые из Университета Карнеги-Меллона в Пенсильвании. Они предполагают, что робота можно использовать для ремонта электроники или удаления инородных предметов из тела.

В разработке использованы свойства смеси жидкого металлического галлия и микроскопических кусочков магнитного материала из неодима, железа и бора. Материал в твердом состоянии может выдерживать нагрузки в 30 раз больше своей массы, а может размягчаться и становиться ползучим, как жидкость.

В эксперименте роботу придали форму фигурки Lego и посадили его в клетку. Он смог выбраться, расплавив себя и проникнув между прутьями. После этого из лужи металла робот вновь восстановил изначальную форму.