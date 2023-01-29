Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в клинику в Москве. У него сломано восемь ребер

Знаменитый 85-летний телеведущий Николай Дроздов попал в больницу в Москве с переломами восьми ребер. По словам его друга художника Константина Мирошника, он неудачно упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ.

«В больнице Николай Николаевич окружен заботой медперсонала: в этом плане все отлично. Гипс врачи накладывать не стали: ждут, когда ребра срастутся сами. Николай Николаевич – мужественнейший человек. Он не теряет оптимизма», – рассказал Константин Мирошник

По словам художника, врачи говорят, что Николай Дроздов еще неделю проведет больнице. Потом его отпустят домой. А полное восстановление, по прогнозам врачей, будет длиться два месяца.