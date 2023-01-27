Сегодня мемориал у Вагановского спуска, где прошел траурный митинг, является одним из главных символов окончания блокады Ленинграда.

«Невозможно измерить сколько боли, страданий, лишений вместили в себя эти страшных 872 блокадных дня. И, в то же время, они были полны величайшей стойкостью, огромной духовной силой людей — жителей Ленинграда и Ленинградской области, которые по обе стороны блокадного кольца делали все, чтобы сокрушить ненавистного врага, приблизить час освобождения», — сказал Александр Дрозденко.

Возложить цветы и венки к мемориалу также пришли ветераны и областные волонтеры. Память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

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Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В этот период погибли не менее 1 млн человек. В прошлом году городской суд Петербурга признал блокаду геноцидом. Отметим, что во время блокады Ленинграда были построены «Дорога жизни» и «Дорога победы», но мало кто знает где, как и кем они были сооружены. Музеи Всеволожского района поэтапно описывают строительство и быт людей, участвовавших в спасении осаждённого города.