Сегодня мемориал у Вагановского спуска, где прошел траурный митинг, является одним из главных символов окончания блокады Ленинграда.
Возложить цветы и венки к мемориалу также пришли ветераны и областные волонтеры. Память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.
Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В этот период погибли не менее 1 млн человек. В прошлом году городской суд Петербурга признал блокаду геноцидом. Отметим, что во время блокады Ленинграда были построены «Дорога жизни» и «Дорога победы», но мало кто знает где, как и кем они были сооружены. Музеи Всеволожского района поэтапно описывают строительство и быт людей, участвовавших в спасении осаждённого города.