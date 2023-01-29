«Слепые должны сидеть дома»: незрячая получила травму после нападения женщины в Сосновке. Дочь напавшей просила маму остановиться

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, незрячая директор центра по подготовке собак-поводырей Виктория со своей собакой – 11-летним лабрадором Вивой – и помощницей возвращалась из парка и ждала троллейбус.

Внезапно на нее обрушились удары по голове, сопровождавшиеся оскорблениями, матом и совами: «Слепые должны сидеть дома». По предварительным данным, ребенка напавшей случайно задели тактильной тростью.

Ситуация напугала и саму девочку, которую якобы задели тростью. По словам Виктории, она просила маму успокоиться. Окружающие тоже вступились за незрячую, но переключили агрессию на себя, и пришлось вызывать полицию.

После нападения женщины у Виктории диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Теперь она собирается подавать заявление в полицию.

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