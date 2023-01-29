Иномарка съехала в кювет в Ломоносовском районе. Пассажирку вызволяли спасатели

По информации ivbg.ru, 29 января около полудня водитель Renault Duster потерял управление на дороге в деревне Шепелево в Ломоносовском районе. Иномарка съехала с проезжей части в кювет.
В салоне оказалась заблокирована 51-летняя пассажирка. Выбраться из машины ей помогли спасатели, после чего она была передана врачам и госпитализирована.
На месте аварии работали четыре человека и одна спецмашина от 71-й пожарно-спасательной части. Они произвели деблокировку и отключили аккумулятор у автомобиля.
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26.12.2022 1520