Работу обнаружили на одной из ферм близь Нью-Йорка.

Как передает РБК со ссылкой на CNN, этюд Антониса Ван Дейка ушел с молотка за $3,1 млн.

Никто, наверное, никогда бы и не подумал, что куча куриного помета в сарае может скрывать под собой нечто великое, однако случай распорядился иначе.

Американские фермеры в 2002 году случайно откопали некую картину. Через несколько лет на аукционе Sotheby’s ее приобрел коллекционер Альберт Робертс за $600 и отдал на экспертизу.

В 2019 году искусствовед Сьюзан Барнс объявила, что находка является «удивительно хорошо сохранившейся» работой Ван Дейка. Этюд, похороненный в сельской глуши, был написан с живой натуры и предварял картину «Святой Иероним с ангелом».

После смерти Робертса в 2021 году полотно выставили на торги Sotheby’s. Часть вырученных средств будет направлена на поддержку художников и другие благотворительные цели.

Фото: sothebys.com

Ранее стало известно, что коллекционер нашел украденную у него в 1978 году картину XVII века по фотографии подушки.