Турбизнес попросил правительство сохранить детский кешбэк

Российский бизнес попросил правительство продлить программу детского туристического кешбэка.

Российский бизнес попросил власти страны сохранить программу детского туристического кешбэка на 2023 год. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что данное обращение подготовлено на фоне ликвидации Ростуризма.

По словам представителей рынка, детский отдых в РФ увеличился за последнее время на 47% на фоне ограничений числа зарубежных направлений.

Бизнесмены опасаются, что если сейчас резко убрать кэшбэк, то это приведет к снижению продаж из-за уменьшения доходов у населения.

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Стоит отметить, что программа детского кэшбека действовала в период с 2021 по 2022 года и предполагала возврат на карту половину от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

При этом на текущий год, как и для взрослого кэшбэка, финансирование программы не предусмотрено.