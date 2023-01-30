Два телевизора и аксессуары рыбака унесли из дома предпринимателя в Приозерском районе

По информации ivbg.ru, 29 января в полицию Приозерского района обратился 43-летний индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга. Пятью днями ранее неизвестные вскрыли дверь в его двухэтажный дом в дачном массиве «Орехово-Северное».

Добычей злоумышленников стали два телевизора и рыболовные снасти. Ущерб пострадавшего оценен в 120 тысяч рублей.

По предварительным данным, на камеры видеонаблюдения попали двое мужчин. Старшему на вид около 45 лет. Его подельнику около 35 лет. По факту кражи заведено уголовное дело.