Два телевизора и аксессуары рыбака унесли из дома предпринимателя в Приозерском районе

По информации ivbg.ru, 29 января в полицию Приозерского района обратился 43-летний индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга. Пятью днями ранее неизвестные вскрыли дверь в его двухэтажный дом в дачном массиве «Орехово-Северное».
Добычей злоумышленников стали два телевизора и рыболовные снасти. Ущерб пострадавшего оценен в 120 тысяч рублей.
По предварительным данным, на камеры видеонаблюдения попали двое мужчин. Старшему на вид около 45 лет. Его подельнику около 35 лет. По факту кражи заведено уголовное дело.
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05.02.2021 3409