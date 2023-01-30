В России смягчили требования к получателям льготной ипотеки

Послабления коснулись специалистов из сферы IT.

Так, теперь на ИТ-ипотеку могут рассчитывать сотрудники всех аккредитованных Минцифры компаний. Их сейчас насчитывается в России около 20 тысяч. Ранее на льготы могли претендовать сотрудники только 12 тысяч организаций.

Также расширены возрастные рамки: взять льготную ипотеку могут люди от 18 до 50 лет. Ранее минимальный возраст составлял 22 года, а максимальный — 44.

Снижены и требования по заработной плате:

— в городах-миллионниках она должна составлять 120–150 тыс. рублей;

— в остальных населённых пунктах — 70–100 тыс. рублей.

По материалам Объясняем.рф.