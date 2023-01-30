В России смягчили требования к получателям льготной ипотеки

Послабления коснулись специалистов из сферы IT.
Так, теперь на ИТ-ипотеку могут рассчитывать сотрудники всех аккредитованных Минцифры компаний. Их сейчас насчитывается в России около 20 тысяч. Ранее на льготы могли претендовать сотрудники только 12 тысяч организаций.
Также расширены возрастные рамки: взять льготную ипотеку могут люди от 18 до 50 лет. Ранее минимальный возраст составлял 22 года, а максимальный — 44.
Снижены и требования по заработной плате:
— в городах-миллионниках она должна составлять 120–150 тыс. рублей;
— в остальных населённых пунктах — 70–100 тыс. рублей.
По материалам Объясняем.рф.
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11.01.2023 503