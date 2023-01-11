Госуслуги рассказали, когда россиянам ждать выплаты нового единого пособия

Закон о новой мере денежной поддержки семей с детьми вступил в силу в январе.
Как пишут Госуслуги в своем Телеграм, первая выплата происходит в течение 5 рабочих дней после решения о назначении. Некоторым семьям деньги за январь могут поступить уже на следующей неделе.
Последующие выплаты начисляются следующим образом:
— на счет в банке — 3-го числа следующего месяца
— по почте — до 25-го числа следующего месяца
При этом если пособие за январь поступит в январе, за февраль будет выплачено уже в марте.
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11.01.2023 34