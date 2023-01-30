В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале

В преддверии Дня защитника Отечества рабочая неделя продлится всего три дня — с 20 по 22 февраля.

Длинные выходные в последнем зимнем месяце обусловлены переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. При этом для сотрудников с шестидневной рабочей неделей 25 февраля будет рабочим днём.

8 марта жители России будут отмечать Международный женский день. В этом году праздник выпадает на среду. Затем россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Выходные в 2023 году также предусмотрены в честь Дня России — с 10 по 12 июня — и Дня народного единства — с 4 по 6 ноября.