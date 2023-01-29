Выходец из России стал главным налогоплательщиком Великобритании

Основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко стал главным налогоплательщиком Великобритании в рейтинге The Sunday Times.

Выходец из России заплатил в Великобритании 487 миллионов фунтов ($602,8 миллиона) налогов. Герко сместил с первого места основательницу международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс ($569,6 миллиона) и ее семью.

На третьем месте оказался Стивен Рубин ($485,7 миллиона) – совладелец и глава Pentland Group, специализирующейся на производстве спортивных товаров.

Александр Герко родился в Москве и получил степень доктора математических наук в МГУ. В декабре 2022 год Bloomberg оценивал его капитал в шесть миллиардов долларов.