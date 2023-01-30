Фото: двое мужчин слили 1200 литров топлива из локомотива на станции Антропшино

По информации ivbg.ru, на железнодорожной станции Антропшино в Гатчинском районе задержаны 30-летний и 32-летний жители Ленинградской области. Мужчин застали за кражей дизельного топлива из тепловоза.

Фото: Управление на транспорте МВД

По данным полиции, ночью, воспользовавшись служебным положением, они пробрались к локомотиву и слили около 1200 литров топлива в пластиковые бутылки. Горючее собирались загрузить в автомобиль и уехать.

Ущерб от действий мужчин превысил 45 тысяч рублей. По факту кражи заведено уголовное дело.