Фото: двое мужчин слили 1200 литров топлива из локомотива на станции Антропшино

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, на железнодорожной станции Антропшино в Гатчинском районе задержаны 30-летний и 32-летний жители Ленинградской области. Мужчин застали за кражей дизельного топлива из тепловоза.

Фото: двое мужчин слили 1200 литров топлива из локомотива на станции Антропшино Ленинградская область, Гатчинский район, Антропшино
Фото: двое мужчин слили 1200 литров топлива из локомотива на станции Антропшино Ленинградская область, Гатчинский район, Антропшино
Фото: двое мужчин слили 1200 литров топлива из локомотива на станции Антропшино Ленинградская область, Гатчинский район, Антропшино
Фото: двое мужчин слили 1200 литров топлива из локомотива на станции Антропшино Ленинградская область, Гатчинский район, Антропшино
Фото: двое мужчин слили 1200 литров топлива из локомотива на станции Антропшино Ленинградская область, Гатчинский район, Антропшино

Фото: Управление на транспорте МВД 

По данным полиции, ночью, воспользовавшись служебным положением, они пробрались к локомотиву и слили около 1200 литров топлива в пластиковые бутылки. Горючее собирались загрузить в автомобиль и уехать.

Ущерб от действий мужчин превысил 45 тысяч рублей. По факту кражи заведено уголовное дело.

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Фото: двое мужчин слили 1200 литров топлива из локомотива на станции Антропшино Ленинградская область, Гатчинский район, Антропшино
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