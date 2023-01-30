В Петербурге планируют запустить первую беспилотную аэродоставку

В Петербурге планируют протестировать доставку грузов летающими беспилотниками. Это будет первый эксперимент в России такого рода.

Экспериментальный режим в городе начнет действовать уже во втором квартале 2023 года и продлится три года, после чего будет дана оценка эксперименту. Предполагается, что дроны будут перевозить грузы массой от 100 г до 10 кг. Вес самих устройств составит от 150 г до более чем 30 кг.

Сейчас документ находится на стадии согласования с Министерством транспорта, правительством Петербурга, Росавиацией, Ространснадзором, ФСБ и другими ведомствами.