Включал порно и угрожал игрушкой для взрослых: петербуржец признался в растлении 11-летних брата и сестры

Как сообщал ivbg.ru, 28 января в полицию поступил тревожный звонок: сожитель угрожал 11-летним детям в квартире дома на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. Полицейские задержали нетрезвого 60-летнего мужчину.

Во время доверительной беседы с ребенком 29 января было установлено, что около двух недель мужчина надругался над сыном сожительницы, а также над его двоюродной сестрой. Заведено уголовное дело.

Задержанный дал признательные показания и дополнил картину преступления.

По словам мужчины, случаи растления произошли с сентября по ноябрь 2022 года. Он показал 11-летнему ребенку ролик порнографического характера. Когда у мальчика гостила его двоюродная сестра, он неподобающе вел себя уже с ней.

В состоянии алкогольного опьянения он решил наказать шумевших на кухне детей, взял имеющуюся у него в шкафу игрушку для взрослых телесного цвета и стал размахивать ей, урожая маленьким брату и сестре действиями интимного характера.

Заведено уголовное дело по статье «Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему».