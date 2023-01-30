По словам эксперта, пища быстрого приготовления не навредит, если соблюдать ряд правил.

Во-первых, диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова советует не брать огромные бургеры, а делать свою трапезу комбинированной — например, взять небольшой бургер и салат к нему.

Во-вторых, в качестве десерта пирожкам и пончикам можно предпочесть фруктовые палочки — организм получит необходимую дозу сахара и при этом не пострадает.

Также диетолог рекомендует отказаться от соусов, содержащих трансжиры: без ущерба для вкуса их можно заменить кетчупом.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще предпочитать кафе с фастфудом дорогостоящим ресторанам.