Зачастую люди не придают ей особого значения.

Исследование ученых из Университета Хиросимы в Японии показало, что заполучить сердечно-сосудистые заболевания рискуют те, кто плохо чистит зубы. Результаты опубликованы в научном журнале Американского колледжа кардиологов (JACC).

В исследовании участвовали 76 человек. Анализ показал, что от миокардита, мерцательной аритмии и других заболеваний сердца чаще страдали те, у кого были проблемы с гигиеной полости рта.

«Врачи выявили, что у людей, страдающих парадонтитами (воспаление тканей пародонта), повышен риск развития инсульта либо инфаркта из-за того, что сосуды поражаются атеросклерозом», — поясняет кардиолог Елизавета Мельникова на портале «Dоктор Питер».