За минувший год увеличилось число кибератак на госресурсы Петербурга

Взломы городских информационных платформ стали происходить в 10 раз чаще.

Как сообщает газета ТАСС, за последний год в Петербурге резко возросло число DDOS-атак на городские государственные информационные ресурсы.

Рост числа кибератак связан с «продолжением обострившегося противостояния в киберпространстве и возобновлением активности шифровальщиков». В администрации Петербурга подтвердили, что в восьми из 10 случаев попытка взлома того или иного госресурса сопровождается или маскируется DDoS-атакой.

Чаще всего хакеры нападают на сайты образовательных учреждений и информационные системы в сфере здравоохранения.

Ранее стало известно, что российские хакеры взломали тысячи аккаунтов агентов ФБР.