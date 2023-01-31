«Яндекс» рассказал о первых результатах расследования слива исходных кодов

Она не угрожает безопасности пользователей и работоспособности проектов.

При этом масштабная проверка выявила несколько эпизодов нарушения правил корпоративной этики и «принципов «Яндекса». В частности, в сети были опубликованы фрагменты тестовых алгоритмов, предназначенных для проверки работы сервисов внутри самой компании. Один из них включал микрофон устройства без вызова Алисы.

В компании пояснили, что алгоритм был написан для снижения уровня ложных срабатываний и для улучшения качества активации голосового помощника.

— Сейчас нам очень стыдно и мы приносим извинения нашим пользователям и партнёрам, — говорится в заявлении «Яндекса».

Вам будет интересно SuperJob: более трети жителей Ленобласти конфликтовали с руководством на работе В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения и руководители из всех округов страны. Россияне... 30.01.2023 66

Там добавили, что произошедшее считают поводом для масштабного аудита всего содержимого репозитория.