Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 23 января.
Так, в период с 23 по 29 января 2023 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались только 10 раз, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 3 раза (спасено 2 человека, погиб 1 человек);
- к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 1 раз (погиб 1 человек).
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30.01.2023 76