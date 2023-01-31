Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 23 января.

Так, в период с 23 по 29 января 2023 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались только 10 раз, в том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 3 раза (спасено 2 человека, погиб 1 человек);

к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 1 раз (погиб 1 человек).