Роспотребнадзор рассказал об уловках магазинов во время распродажи «киберпонедельник»

Торговые сети изменяют условия обслуживания, ссылаясь на режим «параллельного импорта».

«Киберпонедельник» ежегодно проводится с 30 января по 2 февраля. В это время магазины продают клиентам технику с повышенной скидкой. Однако не все ретейлеры добросовестно проводят акцию.

На сегодняшний день многие продавцы пытаются ограничить своих клиентов в правах, ссылаясь на действие режима т.н. «параллельного импорта», изменяя в свою пользу условия доставки и гарантийного обслуживания товаров. Подчеркиваем: режим «параллельного импорта» никак не влияет на объем прав потребителей, — пишет Роспотребнадзор.