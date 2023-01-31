На мосту через Свирь уже ведется обустройство проезжей части

На главной дорожной стройке Ленобласти этого года смонтировано искусственное освещение и ведется обустройство проезжей части.

Рабочее движение по мосту планируется открыть в 2023 году со значительным опережением графика (контрактный срок окончания работ — 2026 год). Летом 2022 года здесь сомкнулись два пролета.

Длина нового моста составляет 727 метров, ширина проезжей части — 7,5 метров, предусмотрено две полосы для движения транспорта. Неразводная конструкция на опорах высотой более 30 метров позволяет проходить под мостом судам любого типа. После запуска мостового перехода город Подпорожье будет соединен постоянной переправой. Кроме того, существенно изменится логистика на всей восточной части Ленобласти.

Напомним, что заказчиком строительства моста выступает ГКУ «Ленавтодор». Протяженность двухполосного моста 727 метров, подъездных путей – почти 2 километра. Общая стоимость стройки составляет около четырех млрд рублей. Объект возводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».