Более 300 IT-специалистов из Ленобласти подали заявки на льготную ипотеку

В Ленобласти на льготную ипотеку для IT-специалистов подали 330 заявок, из них одобрили более 200.

74 специалиста уже приобрели недвижимость на льготных условиях.

Всего по России подано уже почти 6 тысяч заявок. Напомним, предельная ставка по программе льготной ипотеки для IT-специалистов сохраняется на уровне до 5%. Подать заявку могут сотрудники всех IT-компаний, аккредитованных Минцифрой. Снизились требования по минимальной зарплате, а также гарантии для тех, кто оформил ипотечный кредит.

В 2022 году 80 IT-компаний из Ленобласти получили аккредитацию Минцифры. Со списком можно ознакомиться по ссылке.