За неделю в Петербурге почти в три раза выросло число ушедших на карантин классов

Автор: Гузель Галимова
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За прошедшую неделю в Петербурге почти в три раза выросло количество школьных классов, которые ушли на карантин в связи с распространением ОРВИ или коронавируса.

Если на прошлой неделе на карантин были закрыты 19 классов, то сейчас уже 56. Гриппом и covidболеют 38 058 школьников. Кроме того, закрыты 13 групп в детских садах, там болеют 17 565 дошкольников. На прошлой неделе были закрыты шесть групп.

В Ленобласти тем временем на карантине находятся 20 классов в 13 школах.

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31.01.2023 99
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