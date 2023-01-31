За прошедшую неделю в Петербурге почти в три раза выросло количество школьных классов, которые ушли на карантин в связи с распространением ОРВИ или коронавируса.

Если на прошлой неделе на карантин были закрыты 19 классов, то сейчас уже 56. Гриппом и covidболеют 38 058 школьников. Кроме того, закрыты 13 групп в детских садах, там болеют 17 565 дошкольников. На прошлой неделе были закрыты шесть групп.

В Ленобласти тем временем на карантине находятся 20 классов в 13 школах.