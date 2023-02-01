Женщина зарезала молодую гостью в Выборгском районе

По информации ivbg.ru, расследуется убийство в поселке Рябово Выборгского района, совершенное 31 января около 17:30. Во время застолья 52-летний мужчина и 44-летняя женщина поссорились со своей 23-летней гостьей, после чего хозяйка квартиры схватилась за нож.
Женщина ударила девушку клинком в живот. От полученных травм она умерла на месте. Осознав случившееся, хозяйка квартиры взывала скорую помощь. Однако врачи лишь констатировали смерть девушки.
Полицейские задержали 52-летнего мужчину и 44-летнюю женщину. Затем его отпустили, а ее поместили в изолятор. По факту убийства заведено уголовное дело.
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23.06.2022 2380